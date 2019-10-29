汐止區公所為發揚藝術、活化空間，特別在2樓設置藝文走廊，供里民場域發表藝術作品。汐止社區大學老師呂畹玲藉此機會，帶15位學生於藝文走廊展出58幅粉彩藝術創作，包括人像畫、動物寫真等，作品多元豐富；特別的是，最年輕的學員只有國小4年級，小朋友利用畫作展現出滿滿天賦。

「汐止社大粉彩班成果展」於10月盛大展開，汐止社區大學老師呂畹玲帶著15名學生，在汐止區公所展出58幅粉彩畫作，小朋友生動活潑的筆觸令人賞畫民眾印象深刻。

呂畹玲指出，學習藝術不分年紀，她的學生最大63歲、最小10歲，大小朋友會相互學習；尤其年紀小的同學用色大膽，筆觸天真，長者從小朋友的畫作中學到許多。

「汐止社大粉彩班成果展」從10月展至12月31日，為期3個月，共展出58件作品，包括人像創作、動物寫生、植物寫真等，作品多元豐富；其中國小4年級的蕭叡謙，用上不同傳統的顏色畫出海龜，用創意顛覆大人想像。

汐止區長陳健民表示，為活化公所空間，特別將閒置走廊打造成藝文走廊，成為一個藝文展覽場域，供里民辦活動、展出藝術作品，一舉兩得，預計明年將再舉辦6場展覽活動，1場約2個月，歡迎愛好藝術的民眾提出申請，一起宣揚藝術文化。

(中時 )