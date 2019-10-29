行政院決定取消繳交給地方政府的印花稅，由於印花稅是繳交給地方政府的財源。甫上任的台北市副市長黃珊珊日前為赴立院拜會以前議員同事，民進黨立委何志偉、吳思瑤，爭取補足少掉的財源。結果，碰一鼻子灰。對此，北市議員羅智強呼籲：這些出賣台北市財源的立委，必須接受民意的檢驗！

羅智強在臉書首先指出，他質詢柯文哲市長「連神明都騙的蘇貞昌，說會補足印花稅財源，...你相信嗎？」柯市長回應：「不相信」！

柯文哲市長派出黃珊珊副市長代表去和台北市選出的立委溝通，希望不要廢除印花稅，或爭取補足少掉的印花稅財源。

國民黨的五位委員都支持北市主張不要廢除印花稅，但民進黨立委何志偉、吳思瑤反應則令羅智強遺憾。何志偉說，「把印花稅廢除，讓中小企業行政成本可以壓低，錯了嗎？」、吳思瑤說，「為什麼一個正向改革方向，要把它成為選舉的操作來無理反對」

對北市財源不支持的立委，羅智強呼籲：「必須接受民意的檢驗！」

(中時電子報)