大賣場為了小鬼們搗蛋特地布置「萬聖節一起來搞鬼」紙背板，被頑皮小朋友一把扯下，商家笑說「別搗蛋了，趕快來拿糖吧！」（戴上容攝）

西洋萬聖節到來，三重重新公托中心29日上午帶著小朋友熱鬧踩街，家長、老們別出心裁，將小朋友打扮成大南瓜、小仙女等可愛裝扮，令人驚艷不已，最吸睛的是頭戴八卦帽、穿黃色袍扮成「張天師」妞妞，媽媽笑說「萬聖節鬼怪們逛大街，張天師是要來收妖的！」

萬聖節搗蛋踩街活動開始，沿途商家早準備一桶桶的牛奶糖和小餅乾，不等小鬼們討糖，便開心抓起大把糖果，放入小朋友的南瓜桶內，不少小朋友反倒將桶內的小餅乾拿出來分享，逗趣可愛的舉動讓眾人笑成一團。

大賣場為了小鬼們搗蛋特地布置「萬聖節一起來搞鬼」紙背板，被頑皮小朋友一把扯下，商家笑說「別搗蛋了，趕快來拿糖吧！」一旁陪伴的老師和家長對小朋友的逗趣行徑感到又好氣又好笑。

三重重新公共托育中心主任汪婉純表示，為增添萬聖節氣氛，公托中心去年開始和商家合作，由老師帶領45名剛學會走跳的一歲孩子共同踩街，今年特別沿著重新路一段，一路踩街到大賣場2樓，沿途向店家們討糖吃。

汪婉純表示，小朋友都很期待萬聖節可以角色扮演，紛紛表示「萬聖節是最喜歡的節日」，今天許多爸爸媽媽特別暫停手邊工作，一起熱鬧踩街搞鬼，並專程替小孩拍下珍貴的照片。

(中時 )