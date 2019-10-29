北部地區一名水泥工於路上見色起意將女子拖到無燈光的公寓樓梯間內後，壓住女子意圖侵犯她，過程中色狼竟自誇：「我的XX很大，我想要舒服，你不要動，我要讓你舒服和享受」等語，嚇的女子奮力掙扎。幸好有名外籍男子路過，察覺有異大聲嚇阻。

這起事件發生於107年12月30日晚上10點半，黃男見到小馨(化名)後欲酒後亂性，竟將路過騎樓的小馨拖到黑暗的公寓樓梯間內，以身體壓制住小馨並出言恐嚇，表示若小馨在出聲就將她弄死等。

隨後以手撫摸小馨肩膀、親吻她的嘴巴、脖子、臉部，及拉開小馨外套，伸手進入外套內撫摸她的身體，並以下體磨蹭小馨，過程中還向小馨說：「我的性器官很大，我想要舒服，你不要動，我要讓你舒服和享受」等語，幸好住在該公寓的外籍人士從頂樓樓梯間下樓時，聽聞異聲，便用手機燈光查看。小馨乘機呼喊求救，才免於憾事。

目擊者表示，自己聽不懂中文，一開始聽到異聲還以為是有情侶在相愛，不過仔細聽後察覺有異，用手電筒一照才發現黃男正抓著小馨的頭髮並摀著她的嘴，走下樓時黃男還告訴他，他與小馨是情侶，他「要在這邊做愛，不要管」等。在他用英文與小馨確定情況後，他隨即擋在小馨面前保護她。

在遭到檢察官起訴後，為脫罪的黃男竟瞎扯自己當時已酩酊大醉，判斷能力與常人有別等，遭法官打臉並重判兩年兩個月。

(中時電子報)