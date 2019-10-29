韓國瑜傾聽之旅，29日晚上在彰化舉辦「瑜你跨時代對話」青年座談，座談了1個小時後時間到結束，整場發言踴躍，許多報名學子意猶未竟，陳姓青年不滿沒機會發言，提出質問，現場一度混亂，韓國瑜比個讚和加油、加油離開。

陳姓青年持續質問他是彰化人都沒有機會提問，想聽聽韓國瑜對誠信問題解釋，媒體團團圍 住採訪，旁邊青年則加入維持秩序，指出大家都是代表青年朋友的心聲，希望是和平理性的溝通，座談結束了，但歡迎把問題提出，讓國政顧問團針對問題來回應。

陳姓青年質疑韓國瑜說要蓋升旗事後又說沒有，維持秩序青年也反問，應該去質問蔡英文不是同意同婚權了？陳姓青年強調不滿是主辦單位態度，引起參加多青年聲援，反問「主辦單位是什麼態度？」「你是來亂的」，「說什麼肖話」。

緊接著又有青年跳出來說他不是韓黑、對蔡英文也很不滿，公開表示不知大家有沒有研究商業區社和社會科學的書，決策科學，來請心理學家決定有沒有心理問題，有不妥地方，但參加青年領袖表示，歡迎大家把意見把答出來，讓大家慢慢離場會場，時間晚了人家要清理環境，人群散去。

(中時 )