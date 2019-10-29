不敵民怨 黎巴嫩總理哈里里辭職 22:402019/10/29 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黎巴嫩總理哈里里不敵排山倒海而來的民怨，29日宣布辭職下台。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黎巴嫩總理哈里里29日宣布辭職下台。該國人民發動全國抗議將近兩周，終於迫使哈里里屈服。 CNN報導，哈里里曾經領導全國團結政府，內閣成員包括他的政敵，但延續不到2年。黎巴嫩近幾個月來經濟迅速走下坡，負債與物價迅速升高。 10月17日，黎巴嫩政府宣布將對Whatsapp的免費網路通話徵稅與其他撙節措施，頓時導致民怨爆發，民眾發動大型抗議，各學校與銀行至今已經關閉12天，整個國家陷入停擺。 (中時 ) #哈里里 #黎巴嫩 #抗議 #辭職 也許您會感興趣 推薦閱讀 塗黑臉觸禁忌 加國總理犯眾怒 04:102019/10/27 國際大事 比利時出現首位女總理 領導看守政府 10:462019/10/28 國際 《台北股市》三引擎發動，台股再衝29年新高 10:172019/10/29 財經 國際熱門新聞 國際能源署：世界必須重視核能 - 國際 扯！這航空飛到一半 機輪竟掉了 - 國際 約旦國王將親駕戰機 空襲IS - 國際 - 工商 站在微波爐前安全嗎？ 沒風險 - 國際 躲了5年都沒事 IS首領遭他們背叛 神秘藏身處曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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