黎巴嫩總理哈里里29日宣布辭職下台。該國人民發動全國抗議將近兩周，終於迫使哈里里屈服。

CNN報導，哈里里曾經領導全國團結政府，內閣成員包括他的政敵，但延續不到2年。黎巴嫩近幾個月來經濟迅速走下坡，負債與物價迅速升高。

10月17日，黎巴嫩政府宣布將對Whatsapp的免費網路通話徵稅與其他撙節措施，頓時導致民怨爆發，民眾發動大型抗議，各學校與銀行至今已經關閉12天，整個國家陷入停擺。

(中時 )