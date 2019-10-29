東京有新地標啦！東急株式會社與東日本旅客鐵道株式會社與東京地下鐵株式會社攜手出資，在澀谷車站正上方興建複合式摩天大樓「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE（渋谷スクランブルスクエア）」，其中堪稱澀谷最高露天展望台「SHIBUYA SKY」（渋谷スカイ）將於11月1日正式對外迎客。

「SHIBUYA SKY」將於11月1日正式對外迎客。（SHIBUYA SKY提供）

樓高約230公尺的「SHIBUYA SKY」擁日本最寬廣、2500平方公尺的露天展望區，採用由世界知名的創作團隊Rhizomatiks提出的方案，有充滿「開放感」的展望設施。主要分為14樓至45樓上昇空間的「SKY GATE」、46樓的室內展望迴廊「SKY GALLERY」及露天展望台「SKY STAGE」。設計團隊為了能在澀谷創造出不被天候影響的室內展望空間，並融合別緻的空間演出，特地打造出能以360度將富士山和東京晴空塔等日本東京美景盡收眼底的眺望空間。

14樓至45樓的上昇空間「SKY GATE」，有「LEADING LINE」引領旅客從入口直到出口的亮光；在天花板設置約30平方公尺的「SENSING HALL」，遊客可透過LED燈光進行互動式體驗；體感型電梯「TRANSITION POD」來往14樓售票櫃檯與45樓間，並透過天頂圖像和依據速度及重力所產生的3D聲音，在通往屋頂的旅程中帶領遊客彷彿轉移到奇幻空間。

46樓的室內展望迴廊「SKY GALLERY」，由3個空間組合而成。其中「TIME RIVER」透過10台4K70吋顯示器放映出的影像，根據體驗者「觸摸」的動作進而使體驗者感受到「時間的流逝與人之間的關係」正漸漸產生變化；「PARALLEL WINDOWS」則以時間、世界、自身為核心，將眼前所眺望的街道作為出發點，讓遊客享受視線集中點的變化過程；「DATA SCAPE」透過約30平方公尺的LED顯示器將各式各樣的澀谷的數據資料化為具體的影像，並將眼前所眺望的澀谷景象合為澀谷「現在」的模樣。而澀谷最高標誌的「SKY STAGE」，則可充分享受開放空間所帶來的遼闊感。

此外，「SHIBUYA SKY」45、46樓還設有販售獨創商品的澀谷伴手禮品店「SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP」，而位於46樓的咖啡酒吧複合式餐廳「Paradise Lounge」是以澀谷著名的交叉十字路口打造的特別空間，遊客也可在此飽覽東京景色。

(中時 )