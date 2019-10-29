國民黨主席吳敦義列入不分區立委排名，引發議論。國民黨行管會副主委李福軒在臉書及媒體發表看法，主張以吳的行政、民代歷練，應進立法院當台灣隊長。他強調：「吳敦義主席以排名第一回到立法院，已算是委屈了。要他列在安全名單邊緣，那叫吃豆腐，居心叵測！」

李福軒是國民黨次級團體「OpenKMT」版主，今年9月媒體報導指「 OpenKMT」line群組是黑韓大本營，「黨高官是韓黑」引發極大爭議。行管會主委邱大展要求李交報告，李解釋黨內有心人士惡意操作，絕對挺國民黨提名的總統參選人韓國瑜，風波才平息。

李福軒在臉書發文，指吳曾任兩屆台北市市議員、兩屆南投縣長、兩屆高雄市長、三屆立法委員、行政院長、副總統、國民黨主席，這樣完整行政與民意代表的經歷，放眼台灣政壇找不到可出其右之人。若能擔任國民黨政治組不分區立委與立法院院長，一來讓國民黨立法院黨團戰力大增、二來強力監督行政部門各項施政，國民黨各項政策才能真正落實於民意需求，因此讓吳主席成為「立法院的台灣隊長」，必可讓國民黨於立法院樹立新里程碑。

李福軒另在媒體發表專文，題目是「團結嗎？先摸著自己的心，問問自己是『忠於人』還是『忠於黨』？」

他在文中指2016年國民黨輸到沒褲子，而民進黨有史以來第一次完全執政，肆無忌憚追殺國民黨，動用行政、立法權想惡名化黨產、試圖收歸「國有」，黨產被凍結而「不能動用」。國民黨在沒錢、沒人（裁員）、沒大力外援的極度劣勢下，2018年九合一選舉創下通殺式完勝紀錄。論功，通殺式的勝利，絕對不能說成是前鋒將軍佔最大功勞。因此，若2018年真有「一人救全黨」，那個「一人」姓「吳」。是以，國民黨最高指揮官吳敦義理應在2018年11月24日晚上就受全黨擁戴，代表黨出征。

他說，在眾多因素下，吳不能下場參賽，由100％民調初選勝出的新任高雄市長韓國瑜出賽，吳從理所當然的坐轎者退居為抬轎角色。但奇怪現象並沒停止，吳已退居為抬轎者，仍有人不滿意！回顧總體戰績，吳戰功赫赫，族繁不及備載，再加上2018年完勝，就算下來選總統也不為過。為何還有國民黨人士連不分區立委都不想讓吳列進安全名單？這不怪嗎？

李福軒說，「愛國」高於「愛黨」、「愛黨」高於「愛人」，任何政黨都須建構在「愛黨」的基礎上，才不會同志互相視如寇讎。現在國民黨領導人與代表人就是2017年一輪過半黨員投票選出，更在2018 年帶領黨完勝九合一選舉的吳敦義。吳擔任南投縣長、高雄市長、行政院長的19年內，向下數3級的主管被起訴者是「0」，相比某陳姓首長的132位與朱姓首長的108位，0是天文數字，何況兩人首長任期都比19年差遠了。

他強調，此外，吳擔任立委兼黨秘書長、行政院長時，黨務、立法院井然有序及政務欣欣向榮，如此行政管理能力、戰功，不夠格以不分區第一名角逐下屆立法院長？吳公開說過不分區立委名單的前段將先考量專業，自己不放前段，這等胸襟，竟還有人說三道四，不知是何等居心？他誠摯嚴正呼籲同志，看人要看紀錄，共同以無比之歡欣請吳主席列在不分區安全名單，為轉型期的中華民國開創新局。

(中時 )