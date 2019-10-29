2019年中職最大獎項「年度最有價值球員」入圍的都是Lamigo桃猿的球員，朱育賢、林泓育和陳俊秀3人形成內戰，最後由今年安打、全壘打雙冠王的朱育賢抱走，個人囊括3大獎是大贏家。

朱育賢首度入圍，本季以30支全壘打和159支安打贏得安打、全壘打雙冠王，105分打點僅次林益全，打擊數據是三人最佳，職棒生涯第4年抱回年度最大獎，雖以第七輪選秀進入職棒，不過再次展現「第七輪奇蹟」。

朱育賢奪下全壘打王獎座時，曾說全壘打王是他的夢想，不過年度最大「最有價值球員」並不在他的夢想清單內，他原本看好守備及打擊都有重大貢獻的林泓育能奪獎，得知是自己獲獎後不僅嚇到也非常開心，「入圍就是種肯定，接下來在12強中華隊也會全力以赴。」

隊友黃子鵬在拿下中繼王時，曾說想證明第七輪選秀也能有黑馬，朱育賢也是第七輪選進的選手，他笑說，「我們隊的第七輪好像有魔力！」兩人不約而同說輪次並不是重點，進職棒後的表現和目標，才是成就選手的原因。朱育賢首次入圍年度獎項，就抱回3大獎，也是猿隊繼2015年林智勝、16及17年王柏融、18年陳俊秀後，達成年度最有價值球員5連霸。

(中時電子報)