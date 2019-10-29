大選逼近，國民黨跨族群拚選票，11月1至3日連續成立三個後援會，包括1日北市工商婦女會成立韓國瑜後援會，由藝人張純芳領軍，韓妻李佳芬將到場，拚知識藍、經濟藍及婦女票；2日成立北區退役將領團結自強聯誼會，包括8位上將在內的500多位將領出面捍衛中華民國；11月3日在苗栗成立「韓國瑜全國青工後援會」，由各縣市千名青工幹部集結誓師，發動全台輔選。

據悉，國民黨、韓營今天召開選務會報，指示各縣市儘速敲定總統、立委聯合競選總部成立日期，舉辦聯合造勢。其中台北市已敲定12月 8日成立，由市議長陳錦祥、前議長吳碧珠及前立委丁守中，分別擔任競總主委、後援會長及顧問團團長，其中陳錦祥在總統初選時挺郭台銘，如今也一口答應接任主委；12月8日當天將舉辦萬人造勢，全國各省市同鄉會、台澎金馬同鄉會也將同時成立後援會。

輔選人士指出，明年初的大選日益逼近，國民黨擬成立的後援會將突破百個，連同各地聯合競總成立，天天都有競選組織成軍，光是11月 1至3日就有跨及婦女、軍方及青年的後援會成立。

他說，嫁給企業家的藝人張純芳擔任會長的台北市工商婦女會，11 月1日晚間將成立國民黨及韓國瑜後援會，吳敦義、蔡令怡夫婦將連袂出席，李佳芬將代表韓國瑜到場授旗，與8位立委參選人同台造勢，透過該會1500位會員，爭取婦女及經濟藍、知識藍支持。

11月2日中午，北區退役將領團結自強聯誼會將集結500多位退將，由黃復興黨部金恩慶上將、陸軍上將王文燮等人主導，成立國民黨及韓國瑜後援會，當天將有數百顆「星」在場，一起捍衛中華民國，其中三星上將就有8位，黨主席吳敦義、韓國瑜競選副總幹事姚江臨將到場。

11月3日在苗栗成立「韓國瑜全國青工後援會」，當天同布進行新任青工總會長林杏兒交接典禮，吳敦義及前主席洪秀柱、韓國政團總召張善政、中央委員連勝文都將出席，韓國瑜或李佳芬將與林杏兒一起進行「韓杏點兵」，率1000名各縣市青工幹部誓師出征，發動全台2 萬名青工會員進行輔選。

(中時 )