在台中起家的頂級和牛燒肉品牌「樂軒」，旗下有針對各種不同客層所開設的燒肉品牌，針對都會型年輕消費族群，樂軒和牛也將守備範圍延伸至此，輕消費品牌「鉄火牛排」靠的是質優的進口肉品、和牛滷肉飯附餐無限供應和親民的價格，頗受都會男女喜愛。10月30日正式進駐新光三越台南新天地本館B2，也吸引了不少南部饕客的討論聲浪。的確，鉄火牛排的肉質精優，從2018年世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice牛肉及丹麥豬一應俱全，自然很對牛肉迷的胃！同時針對台南的知名小吃－溫體牛現沖牛肉湯，鉄火牛排也端出致敬名作「溫體牛排」（480元+10%），充份將在地文化融入料理中。而店內只要280元起，即可享用復古懷舊鐵板排餐，還有和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、湯品、水信玄餅及飲料等無限供應，實在讓人找不到不來的理由。

同時為了歡慶鉄火牛排正式插旗南台灣，在台南新光三越新天地開幕首三日（10/30-11/1）來店消費打卡四人同行兩人免費，同時全台鉄火牛排也加碼10/30當日打卡消費即享四人同行兩人免費。

鉄火牛排台南店外觀

鉄火牛排嚴選進口優質肉品香煎，基本調味就十分美味

(中時 )