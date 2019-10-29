吳政迪被張雁名（左）及陳昶瑋飾演的醫護人員壓制在床。客台提供

吳政迪劇中角色得知媽媽生病後情緒崩潰。

吳政迪笑說像穿人偶裝在角力。

吳政迪今年在金鐘獎男主角獎項以1票之差敗給前輩龍劭華，28日亞洲電視獎公布入圍名單，吳政迪以《日據時代的十種生存法則》首度入圍最佳男主角獎，將與張棟樑、謝祖武等8位入圍者角逐該獎項。吳政迪表示，爸媽對於自己在金鐘獎沒得獎有點失落，這次首度入圍國際性獎項，吳政迪笑說爸媽得知消息後重新燃起希望、反應比自己還興奮。

吳政迪表示，入圍國際性獎項除了是一種肯定之外，也能夠讓戲劇走出臺灣，讓其他亞洲國家觀眾認識並瞭解賴和的作品，就如同在《烏陰天的好日子》飾演自閉症患者，吳政迪也希望透過戲劇的演出，讓社會大眾認識並瞭解精神疾病，避免因誤解而貼標籤甚至是汙名化。

有別於《日據時代的十種生存法則》鬼靈精怪的秦得參，吳政迪在客家電視新戲《烏陰天的好日子》飾演一名自閉症患者，與謝瓊煖相隔10年、第2次飾演母子。在劇中吳政迪需展現摺紙天分，用色紙摺出各式作品，吳政迪笑說還好大部分都由劇組代勞摺好，拍攝時只需要摺出最簡單的飛機就好，要不然自己美術太差，連畫出一顆蘋果都有問題。

還有一場吳政迪因得知母親生病，情緒爆炸被眾人制伏的戲，開拍前導演本來擔心吳政迪太激動可能會傷到自己或他人，結果演出時被飾演醫護人員的張雁名、陳昶瑋兩位大男人用床墊緊緊包住壓制，導致他當下根本動彈不得，但為了詮釋劇情還是得用盡全力在床墊裡掙扎哭吼，吳政迪笑說根本像是穿了人偶裝在角力，演完收工整個人累到不行。

《烏陰天的好日子》於10月21日起，週一、週二晚間十點於客家電視頻道、網站、YouTube、酷瞧、KKTV、LiTV、LINE TV、公視＋同步播出。

(中時 )