參加世界12強賽的古巴隊應邀來台打4場熱身賽，今（29）日晚間由亞錦中華隊再次對上古巴，結果戴如量、吳松勳雙雙開轟，陳敏賜連兩天都有關鍵安打，加上亞錦賽冠軍戰繳出好投的王宗豪先發表現不錯，靠著投打充分發揮，中華隊以7比5力克古巴，搶下勝利。

中華隊總教練李盈南預計明年要從母隊台電退休，此役應該是他執教中華隊最後一場，李總感性地說：「很感謝教練團和球員們給了我人生棒球之路很棒的結局，也讓大家看到台灣業餘棒球的實力，希望年輕的社會人要開始傳承中華隊的優良傳統，讓中華隊未來更好。」

對「紅色閃電」古巴摘下勝利，李盈南指出，名3局上戴如量的陽春炮是帶起球隊氣勢的關鍵，另外今天與昨天相反，改由業餘球員先上場；業餘選手的優點就是短期比賽，像是國際賽適應較快，因此他也鼓勵大專選手說：「接下來要組織U23中華隊，大家都有機會。人外有人，天外有天，要趁著這樣高強度的比賽去加強自己。」

戴如量此役在3局上敲出全壘打，開啟中華隊攻勢，他說：「只想著要擊出安打，因為古巴投手球速快，不能硬碰硬，我就學廖俊凱甩棒頭、輕鬆打。」戴如量笑說，平常就不是全壘打型選手，第1次打反方向全壘打自己也嚇到。

此戰除了有亞錦賽奪冠功臣王宗豪先發，並且由U18世界盃MVP余謙關門。古巴總教練得知余謙才18歲，驚訝稱讚他投球強度很高、很霸氣。不過余謙表示，自己8局下登板姿勢有點跑掉，「下場的時候鄭祐豪學長有提醒我，不要太想衝到打者那邊，導致身體傾斜，下一局就比較調整回來。」

亞錦中華隊結束本場賽事後也完成階段性任務，全體成員將歸建母隊，各自備戰11月開打的爆米花賽事，而今年大學生也將組成大學培訓隊，備戰2020年U23世界盃。

(中時電子報)