光纖拖曳誘餌系統操作概念視頻

著名國防承包商英國航太系統公司(BAE)表示，其所屬的子公司已與美國海軍簽訂合同，開發一款保護戰鬥機及飛行員的「下一代雙頻光纖拖曳誘餌」(Fiber-Optic Towed Decoy)。

據《防務部落格》報導，BAE系統公司宣布與美國海軍簽署的合約總值3670萬美元（合台幣11.3億元）。由該公司開發的光纖拖曳誘餌是一種射頻對策系統，可為任何一種飛機（包括戰鬥機，轟炸機和運輸機）提供強大的自我保護功能。BAE將以其經過驗證的AN / ALE-55光纖拖曳誘餌為基礎，來開發新一代雙波段光纖拖曳誘餌。

BAE系統的雙頻拖曳誘餌計劃主任湯姆·麥卡錫表示，這種誘餌能使飛行員在激烈對抗的空域執行任務。原先的ALE-55是穩定可靠的大功率干擾系統，使用在F/A-18E/F超級大黃蜂戰機上有多年的成功經驗，而且也曾在各種不同的飛機上進行測試。新的雙頻誘餌開發合同將著重在發揮ALE-55最成熟的性能，用以克服戰機在未來戰場上可能面臨的威脅。

報導說，光纖拖曳誘餌從飛機上引誘來襲導彈，它結合干擾與破壞對手雷達的電子戰技術，以阻止對手發射導彈。新一代誘餌與ALE-55相同，能與機載電子戰設備結合，也可以獨立運作，增強對抗現階段與和未來威脅的能力。

目前BAE生產的ALE-55生產量已突破3000台，是該公司在電子戰領域的領先地位和技術實力的里程碑。新一代雙頻拖曳誘餌開發工作將在該公司位於新罕布夏州納舒華(Nashua)廠區進行。

(中時電子報)