唐振剛（左起）、方志友、修杰楷、林予晞、黃尚禾、林逸欣、涂善存。

三人飾演好友。TVBS提供

修杰楷與劇中女兒。TVBS提供

修杰楷與林予晞劇中夫妻情趣。TVBS提供

修杰楷、林予晞、唐振剛、方志友、黃尚禾、林逸欣與涂善存等主演《天堂的微笑》，劇情闡述幸福家庭裡，丈夫一路守護懷孕期間得到末期腦瘤的太太，攜手以正能量面對種種困難的溫馨故事。主角們日前接受線上影視專訪，被問到看過最美的笑容？修杰楷的回答不是愛妻賈靜雯，而是「另有其人」。

現實生活中，與賈靜雯是娛樂圈模範夫妻，修杰楷說：「這部戲不只傳達愛，更希望大家了解，金錢、地位都不重要，你愛的人身體健康最為重要。」被問到見過最美的笑容？大家以為修杰楷會二話不說回答賈靜雯，沒想到答案他感性回：「我覺得最美的笑容，就是小孩咘咘與Bo妞出生那一刻一家子的喜悅，直到她們對我第一次微笑的時候，那是我覺得到現在，都還印象深刻最美的笑容。因為那是最真實、也最沒有任何雜質，最純粹直接的反應。」

飾演面對懷孕妻子得重病的丈夫，想到隨時會失去她的打擊，修杰楷認為克服的不二法門就是：「人生總會遇到低潮和困難，我的座右銘就是『遇到困難勇往向前行，因為不會有永遠的低潮，也不會有永遠的高潮，低潮之後一定有高潮，所以只要勇敢面對，你一定可以戰勝所有難關，讓事情圓滿』。」

林予晞飾演懷孕初期發現腦瘤的妻子，重病與懷孕下，決定樂觀面對未知命運，用燦笑取代哭哭啼啼，勇敢之心火速圈粉無數。曾當空服員的她，認為最美的笑容就是：「當我在飛機上服務客人時，他們因為我的服務，因為我的奉獻而展現出微笑，這是我看過最動人的微笑！延伸到現在做演員，觀眾因為我們的表演，感受我們對於生命的熱愛，他們留下感動的淚水，感動的微笑，這些都是我覺得最棒的笑容！」

因主持旅遊節目走遍世界的唐振剛，表示即使不同人種、膚色跟環境，「只要看到小孩子很天真的對自己展露笑容，我就會覺得無比感動」，小太陽媽咪的方志友則說：「看著自己的孩子開心，我覺得沒有什麼能這個更美！」知性女神林逸欣則說：「遊子出門在外，隔了段時間才回到家，我印象很深刻的是，比方下飛機或下高鐵，你會看到很多家人或親朋好友在外面等你，然後你看到他們的時候，他們第一秒露出的那個笑容，我覺得最美！」

涂善存表示，最美的笑容是媽媽和外婆，「隨著歲月增長，她們發現我漸漸長大成熟，足以被依賴，那種對我的放心，我覺得最美」。最可愛的莫過於黃尚禾，「我看過最美的微笑，就是當劇組一起喊殺青剎那，每個人臉上綻放出來的笑容，是世上最美、最美的畫面」，讓戲約不斷的他被工作人員虧說：「怪不得你總是一直笑，戲約不斷哩！」該劇每週六晚間10點於TVBS首播，LiTV線上影視每周日中午12點播出。

(中時 )