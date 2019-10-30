在美軍突襲之下，伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）被迫引爆炸彈自殺身亡，為自2013年擊斃蓋達組織首腦賓拉登以來美軍在中東反恐戰爭最大進展。不過正如過去仍有人對賓拉登死訊質疑，現今一名聯合國高階官員表示，由於缺乏證據，現在仍無法確認巴格達迪的死訊，「我們只見到川普一人在講」。

美國總統川普27日發表重大聲明，表示在美軍突襲之下，伊斯蘭國首腦巴格達迪被迫引爆炸彈自殺身亡。一名聯合國高階官員表示，由於缺乏證據，現在仍無法確認巴格達迪的死訊，「我們只見到川普一人在講」。

據《今日俄羅斯》（Russia Today）28日報導，參與聯合國恐怖組織監測小組協調工作的英外交官布朗（Edmund Fitton-Brown）表示：「到目前為止我們指得到美方單方面公開聲明，這看起來是一份具有信心的聲明。他們對自己非常自信。他們聲稱已經證實了巴格達迪的死訊...所以，我想應該對此認真看待。」

布朗說，聯合國恐怖組織監測小組將進一步向美方求證，且若如果巴格達迪死亡的消息被證明有假，華盛頓將讓自己陷入尷尬處境。

根據聯合國官網，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）28日表示，聯合國已經注意到美國總統宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪的死訊，此時應該我們應該緬懷那些全球各地受到恐怖分子迫害的受害者與其家人。

對於巴格達迪的死訊，俄羅斯軍方一度提出質疑，表示對於美方這場圍捕行動「沒有可靠資訊」，並對美方說法表示懷疑，稱這是「數不清第幾次的」巴格達迪死訊。不過俄方事後改口，消息若獲得證實，將是川普對於打擊恐怖主義做出「重大貢獻」。

雖然美軍已將巴格達迪海葬，且並未公布其屍體照片或相關證據，但川普28日表示可能會公布美軍對巴格達迪發動突襲的部分影片。參謀首長聯席會議（JCS）主席密利（Mark Milley）表示，「我們有影片和照片。我們此刻沒準備公布那些。它們正經歷解密程序」，並指出一旦解密完畢，這項行動的部分圖像就能公開。

(中時電子報)