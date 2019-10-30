一名南部地區年輕OL正妹，與男友交往3年後分手，本想大家好聚好散總還是「恩愛一場」，沒想到卻收到陌生女子寄來她與前男友的性愛影片，這時她才驚覺前男友竟然有特殊闢好，將之前她們每次親密滾床都偷拍成影片手在手機，結果被現在的女友發現，氣不過而寄還給「女主角」，此事才曝光。

這名OL發現自己親熱的性愛影片被私自拍錄下來，甚至還有他服用安眠藥熟睡時的裸露下體等不雅照，愈想愈是氣憤，決定不再顧及過去情分，一狀告進法院。

檢方調查，2人間交往，被告多次偷拍兩人性愛過程外，更誇張的是居然趁受害人服用安眠藥昏睡時，未經OL允許就把自己生殖器插入對方私處並且用手機拍照錄影，還拍下全身多處裸露的不雅照片，甚至連被害人與閨密一起睡時，也偷偷潛入房內，拍攝女友閨密僅穿內褲裸睡的照片。檢方調查屬實，依妨害祕密罪將被告起訴處分。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)