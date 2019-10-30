集乳器的聲音。(影片翻攝自臉書《爆怨公社》)

一名網友日前在百貨公司的哺乳室集奶發出的聲音，被許多不知情的路人議論紛紛，路人好奇的談論著「那是什麼聲音」、「好恐怖喔！」讓這名為人母的網友相當傻眼，揚言要「告訴你這是集乳器的聲音！！」

(翻攝自臉書《爆怨公社》)

原po在《爆怨公社》表示，前幾天在百貨公司的哺乳室，充滿著母愛的用著集乳器集著母奶，擠著擠著，就聽到隔壁的親子遊戲區傳來說話聲，路人好奇的談論起「什麼聲音?噁?什麼聲音？」、「吉、吉、的聲音嗎？我也有聽到。隔壁傳來的。」、「好恐怖喔！好像鬼的聲音！」、「不知道什麼聲音。」一直討論到原po集完乳出來。她說，門外剛好有另一對正在泡奶的夫妻，大約也是有聽到隔壁的談話，從原po出來就一直盯著看，讓她非常傻眼，「是不知道隔壁是集乳室勒？還看一下勒？！」，原po感嘆的說「我都不知道該說什麼了！可能少子化跟親餵的人也不多了，所以沒人聽過集乳器的聲音了。」

原po表示「我在這裡就好好告訴你們！」並隨文附上擠壓集乳器的聲音。許多使用過集乳器的媽媽也紛紛留言表示「媽咪辛苦了」、「是少見多怪的路人」、「手動好辛苦阿！」

(中時電子報)