著2020年總統大選越來越逼近，選民也關心韓國瑜和蔡英文民調，而近日各家民調似乎顯示，蔡英文領先10個百分點左右。不過，資深媒體人黃暐瀚則質疑，既然蔡英文民調這麼高，為何民進黨立委競選看板不敢用綠色？沒掛民進黨的黨徽？為何有些民進黨立委參選人沒有與蔡英文合照？台南市議員謝龍介也說，蔡英文又何必找賴清德？

謝龍介分析，蔡英文要和賴清德配，就是因為蔡英文信心不夠；此外，民進黨大咖會內鬥，就是因為不看好蔡英文，而國民黨立委參選人與韓國瑜緊密結合，是因為看到群眾熱情。立委參選人每天都要去市場握手，每個政策都是對蔡英文是負面的！

謝龍介強調，蔡英文失去民心，只是因為香港反送中撿到槍，但是陳同佳事件「眼睛看棵腳踩到火」（只看重眼前的利益，忽略身邊可能發生的危險），才會髮夾彎。

謝龍介也舉例，他在台南演講，問當地民眾，認為賴清德民調輸蔡英文的舉手？在場沒人舉手！

謝龍介說，「硬取的新娘不會愛」，賴清德初選被弄這麼難看，還向蔡英文喊話，不要用網軍；如果蔡英文做得好，賴清德為何要挑戰蔡英文？蔡英文又何必找賴清德配？而且，年輕人更喜歡賴清德！

黃暐瀚笑說，謝龍介小心被查水表！

(中時電子報)