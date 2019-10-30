《飛碟晚餐 陳揮文時間》2019 10 29 (二) 韓失言在先 蔡酸回在後 大選LOW掉了

2020大選將近，韓國瑜到底要如何才能勝出？資深媒體人陳揮文昨(29日)在主持廣播節目中給建議，要韓別去談藍綠，避免落入意識形態框架，只須證明2點就可以當選！

陳揮文日前在廣播節目中提出建言，直言韓國瑜只要證明以下這2點就能當選，第一是他跟蔡總統有什麼不一樣？第二，他跟馬總統有什麼不一樣？陳揮文強調：「你把這2點講清楚你就當選了！不要再去講那些543什麼白白胖胖，那些都廢話。」

陳揮文直言韓國瑜只要證明他與馬、蔡不一樣就贏了，也沒有很難，更勸韓國瑜別拜廟了，「那本來就要投給你的，你去跟他們『喇勒』幹嘛？」預測若以1300萬人為基準，韓國瑜至少要拿660萬票才能穩贏。

另外，陳揮文也在節目中直言不解小英民調高達50幾%的原因，「從去年11月24號的大選到現在接近一年的時間，你可不可以告訴我蔡總統跟民進黨做了什麼？我不要講弊案啦什麼1萬條菸，什麼300萬那些，我不要談弊案。我說她做了什麼？做了什麼好事？做了什麼福國利民的事？然後你現在跟我說她民調50幾%可能連任成功，我不甘心。」

(中時電子報)