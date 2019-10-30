七澤米亞加碼放送「另類女僕裝」福利，上衣變成黑色透視網衣。（圖/摘自IG）

身高僅148公分的小隻馬AV女優七澤米亞(七沢みあ)，長相可愛且身材佼好，多半在片中飾演清純學生妹，嬌小可愛的妹妹形象，還曾被票選為人氣第4的「萌妹系」女優。七澤米亞常在社群媒體上PO出美照與粉絲「搏感情」，分享了系列主題照，她不僅當了學生妹穿起制服，也無違和扮起女僕，更是加碼改良版「透視網衣」，讓粉絲們看了暈呼呼的。

女優們除了顧本業發片之外，也要維護話題熱度，得經常在推特或IG上與粉絲互動，身高只有148公分的「小隻馬」七澤米亞，擄獲許多男性的心，除了嬌小的身高之外，眼睛下方的「愛哭痣」也是萌點。近日她在個人IG上PO出美照，穿起了學生妹制服、女僕裝，更是加碼放送「另類女僕裝」福利，上衣變成黑色透視網衣，七澤米亞僅用單手護住胸口，已經讓粉絲們受不了，她還曖昧寫道：「是否正在人兼差？」

惹火照片一出，吸引許多網友們直呼「好可愛！」、「愛你😍」、「真美」、「天使」、「我是台灣的粉絲！みあ醬超可愛的」。

(中時電子報)