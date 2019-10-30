一名在美國求學的韓國女大生2個月來傳了數百封訊息要男友自殺，另外還多次以自殘手段威脅、控制男友，男友最終自殺，女大生28日被依過失殺人罪遭檢方起訴。

一名在美國求學的韓國女大生2個月來傳了數百封訊息要男友自殺，另外還多次以自殘手段威脅、控制男友，男友最終自殺，女大生28日被依過失殺人罪遭檢方起訴。

綜合美聯社、《波士頓環球報》（Boston Globe）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，已從美國麻薩諸塞州波士頓學院（Boston College）退學的21歲韓國女大生劉仁英（Inyoung You，音譯），28日遭麻州檢察官依過失殺人罪起訴。麻州索夫克區（Suffolk）檢察官蘿林絲（Rachael Rollins）周一召開記者會時表示，劉仁英「完全掌控」22歲同校男友烏圖拉（Alexander Urtula），在肢體、言語、心理層面都對烏圖拉暴力相向。

時間拉回到今年5月20日上午8時35分，烏圖拉從波士頓一棟公共停車場一躍而下，當場死亡，當天是學校畢業典禮，距離烏圖拉領取生物學士畢業證書僅90分鐘，自殺當時，女友劉仁英在停車場屋頂目賭一切。

警方隨後追查烏圖拉的手機訊息，發現他與劉仁英交往18個月來，屢屢受到劉仁英精神、言語、肢體虐待，在烏圖拉死前最後這段時間，劉仁英的折磨行為愈來愈強，甚至相當貶低對方。烏圖拉死前2個月，兩人之間共傳了75,000封訊息，這個數字相當驚人，相當於兩人平均每天互傳了1,250條訊息，不過1天24小時也不過1,440分鐘。訊息多數是劉仁英所傳，共有約47,000封，大部分內容顯示劉仁英對烏圖拉頤指氣使，甚至以自殘作為威脅，試圖控制男友，另外有多達數百封訊息內容明確要烏圖拉「去死」、「自殺」，蘿林絲說，訊息透露，這段關係中劉仁英知道自己不論在心理或情緒層面，都完全控制住烏圖拉。

劉仁英還讓烏圖拉和親友疏遠，明知道自己的折磨行為讓男友感到沮喪，甚至出現自殺傾向，她仍持續鼓勵烏圖拉自殺。起訴書斷言劉仁英的行為不負責任且魯莽，壓垮了男友的生存意志。

案發後，劉仁英從學校退學回到韓國，至今她都未對這起事件發表評論，麻州檢察官希望她能自願返回美國、接受司法審判，不過如果她最後不願回去，蘿林絲表示，她將設法將她引渡回美。假如劉仁英最終被判有罪，她最高恐面臨20年有期徒刑。

該起案件也讓人回想起2014年同樣發生在美國麻州的手機簡訊殺人案，一名18歲女學生卡特（Michelle Carter）持續傳訊息鼓勵男友羅伊（Conrad Roy）執行規劃已久的自殺計畫，羅伊最終自殺身亡，卡特當時也被控過失殺人罪。蘿林絲表示，兩起案件確實相似，不過最大的不同在於，劉仁英掌控男友的程度更大。

烏圖拉是一名菲律賓裔美國人，案發當時是波士頓學院生物系大四生，劉仁英則出生於韓國，就讀同校經濟系三年級。

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(中時電子報)