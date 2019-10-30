一名在美國求學的韓國女大生2個月來傳了數百封訊息要男友自殺，另外還多次以自殘手段威脅、控制男友，男友最終自殺，女大生28日被依過失殺人罪遭檢方起訴。

一名在美國求學的韓國女大生2個月來傳了數百封訊息要男友自殺，另外還多次以自殘手段威脅、控制男友，男友最終自殺，女大生28日被依過失殺人罪遭檢方起訴。

綜合美聯社、《波士頓環球報》（Boston Globe）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，已從美國麻薩諸塞州波士頓學院（Boston College）退學的21歲韓國女大生劉仁英（Inyoung You，音譯），28日遭麻州檢察官依過失殺人罪起訴。麻州索夫克區（Suffolk）檢察官蘿林絲（Rachael Rollins）周一召開記者會時表示，劉仁英「完全掌控」22歲同校男友烏圖拉（Alexander Urtula），在肢體、言語、心理層面都對烏圖拉暴力相向。

時間拉回到今年5月20日上午8時35分，烏圖拉從波士頓一棟公共停車場一躍而下，當場死亡，當天是學校畢業典禮，距離烏圖拉領取生物學士畢業證書僅90分鐘，自殺當時，女友劉仁英在停車場屋頂目賭一切。

警方隨後追查烏圖拉的手機訊息，發現他與劉仁英交往18個月來，屢屢受到劉仁英精神、言語、肢體虐待，在烏圖拉死前最後這段時間，劉仁英的折磨行為愈來愈強，甚至相當貶低對方。烏圖拉死前2個月，兩人之間共傳了75,000封訊息，這個數字相當驚人，相當於兩人平均每天互傳了1,250條訊息，不過1天24小時也不過1,440分鐘。訊息多數是劉仁英所傳，共有約47,000封，大部分內容顯示劉仁英對烏圖拉頤指氣使，甚至以自殘作為威脅，試圖控制男友，另外有多達數百封訊息內容明確要烏圖拉「去死」、「自殺」，蘿林絲說，訊息透露，這段關係中劉仁英知道自己不論在心理或情緒層面，都完全控制住烏圖拉。

劉仁英還讓烏圖拉和親友疏遠，明知道自己的折磨行為讓男友感到沮喪，甚至出現自殺傾向，她仍持續鼓勵烏圖拉自殺。起訴書斷言劉仁英的行為不負責任且魯莽，壓垮了男友的生存意志。

案發後，劉仁英從學校退學回到韓國，至今她都未對這起事件發表評論，麻州檢察官希望她能自願返回美國、接受司法審判，不過如果她最後不願回去，蘿林絲表示，她將設法將她引渡回美。假如劉仁英最終被判有罪，她最高恐面臨20年有期徒刑。

該起案件也讓人回想起2014年同樣發生在美國麻州的手機簡訊殺人案，一名18歲女學生卡特（Michelle Carter）持續傳訊息鼓勵男友羅伊（Conrad Roy）執行規劃已久的自殺計畫，羅伊最終自殺身亡，卡特當時也被控過失殺人罪。蘿林絲表示，兩起案件確實相似，不過最大的不同在於，劉仁英掌控男友的程度更大。

烏圖拉是一名菲律賓裔美國人，案發當時是波士頓學院生物系大四生，劉仁英則出生於韓國，就讀同校經濟系三年級。

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文章來源：Inyoung You, South Korean woman charged in US college boyfriend’s suicide, sent him 47,000 text messages in two months before his death
文章來源：Text messages the focus of Boston College suicide case: Couple averaged more than 1,200 texts a day

文章來源：Former Boston College student, 21, is charged with involuntary manslaughter for 'sending her boyfriend, 22, hundreds of texts urging him to commit suicide' before he jumped to his death from parking garage on graduation day

(中時電子報)

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