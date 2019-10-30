許多人會在身上會車上配戴護身符求平安，不過因為配戴護身符需要隨身攜帶，有網友就有疑問，到底進廁所能不能帶進去呢？

到底護身符能不能帶進廁所，原po在《靈異公社》與網友討論，他表示「有很多人都說不行，不知道各位先進有什麼看法？對許多網友都表示，「不確定的話，不要比較好」、也有人說，其實帶進廁所失效未必，但是碰到水肯定gg，因此「防水要做好」，不過有長期配戴護身符的網友表示，「其實進廁所的時候收到衣服裡，不要露出來就沒關係」。也有人提到，不僅僅是進廁所要注意，男女恩愛時也應該取下已表示尊重。

另外有網友也提到，其實最忌諱的是「碟茍卡」其實就是竹竿下，網友甚至表示「但基本上不是竹子我們還是一樣不會穿越 」不過也有人解釋，早期大家都會在竹竿上晾衣服，當然少不了內衣褲，避免經過「碟茍卡」是怕神符被竹竿上晾著的內衣、內褲穢氣玷汙，天兵天將就離開了。

(中時電子報)