曾在《PRODUCE X 101》獲得「臉蛋天才」美譽的金旻奎，閃電宣佈將在11月16日於ATT SHOW BOX大直館舉辦見面會，日前在社群網站做直播，20分鐘之內就獲得上千萬個愛心並吸引12萬人的觀看的他，超級期待與台灣粉絲相見！

才當練習生8個月的金旻奎，在該節目首次次舉辦首次觀眾投票時就獲得第一名的超高人氣， 展現出未出道就先爆紅的超強魅力。除了有超高人氣之外，也因為活潑充滿正能量的形象，目前已經是韓國知名化妝品品牌BANILA CO繼少女時代的太妍後新代言人，這也是該品牌14年以來首位男性代言人。

日前接受韓媒訪問時金旻奎回想參加《PRODUCE X 101》時，表示因為當時還是練習生的身份，所以能站在舞台上就已經超級，能體驗到練習生時期沒體驗過的事情讓他充滿了期待。而在節目中能保持超高人氣的秘訣，他透露就是他很忠實呈現原本的自己。儘管知道自己實力跟其他人相比落差很大，但抱持著要比別人還要努力2、3倍的決心，看到身邊的朋友跳舞時，他也花更多的時間在跳舞，直笑說因為有這樣特別的勝負心，自己才會這麼地努力。

年紀相當輕的金旻奎將獻出海外見面會初體驗。（RICHINING提供）

金旻奎「KIM MIN KYU 1st FANMEETING TOUR [Nineteen, MIN KYU] IN TAIPEI」，將於11月16日晚間7點在ATT SHOW BOX大直館舉行，票價為台幣3980、2980元（身障席1990元），11月2日中午11點於KKTIX以及全家便利商店機台同步開賣，相關福利等詳情可洽官方臉書專頁。

(中時 )