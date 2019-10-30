政治懸疑電影《新聞記者》以東京新聞的社會記者望月衣塑子的同名暢銷小說作為原案，影射日本現代的社會問題，找來日本人氣男星松坂桃李，攜手韓國實力派女星沈恩敬，演出年輕官員與女性記者之間的合作與角力關係。

沈恩敬在片中挑戰全程日文語發音演出，為了克服語言的隔閡，沈恩敬在開拍前進行了為期一個多月的特訓，沈恩敬坦言：「我被吉岡這個擁有多重身分的角色所吸引。我想要去揣摩看看，她雖然有時會痛苦、挫折，但面對龐大集團時，又會奮勇表達自己的意見。」為了能順利演出，劇組也提早讓沈恩敬拿到劇本，她也花了非常多心力背台詞、記發音，並在開拍前和藤井導演一起讀本，導演也就她念起來不太順的地方直接做修改。

開拍後，沈恩敬在片場也能夠不倚靠口譯，全程用日語與導演及劇組溝通拍攝現場的任何大小事。尤其沈恩敬的演出更是讓藤井導演驚艷，平常給人的感覺總是乖乖牌形象的沈恩敬，表情卻在拍攝前就定位後，便出現變化，變成了一個只顧追求真相的記者，讓藤井導演忍不住大嘆：「太了不起了，透過攝影機小螢幕看過去，會覺得她完全就是另一個人！」

為了如實演繹「新聞記者」的身分，沈恩敬右也在開拍前到原著作者望月女士工作的「東京新聞」見習。（天馬行空提供）

片中一場女主角吉岡做惡夢驚醒的戲，沈恩敬主動建議，可以讓吉岡在夢中淚流滿面地醒來，難度高到讓導演覺得這應該很困難不好拍，沒想到沈恩敬竟然真的將這樣的感覺非常順利地演出來，而且一次就OK，讓全場工作人員大讚她的精湛演技。此外，為了如實演繹「新聞記者」的身分，沈恩敬也在開拍前到原著作者望月女士工作的「東京新聞」見習，親身瞭解記者們的日常生活，包含喝什麼飲料、用什麼文具、有什麼規則等等，全都做足功課。沈恩敬形容：「這個角色對身為外國人的我而言相當困難，特別是記者這個身分，一定要盡可能使用正確詞彙。但另一方面，還有一點也很重要，就是必須讓觀眾感受到，吉岡這個角色的動搖，多虧共同參與演出的其他演員，以及工作人員給我溫暖的鼓勵，才能讓我撐到最後」。該片將於11月15日在台上映。

平常給人的感覺總是乖乖牌形象的沈恩敬如圖，表情卻在拍攝前就定位後，便出現變化，變成了一個只顧追求真相的記者。（天馬行空提供）

(中時 )