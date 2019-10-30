2019年WTA年終總決賽持續熱戰，台北時間29日深夜11點過後寶島一姐謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃再度經歷先下一盤被對手追平盤數，最終靠搶十決定勝負的激戰，台捷組合最終6比2、1比6、10比5力挫捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcíkova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova）、收下2連勝，在所屬的分組領先。

首盤謝淑薇/史崔可娃氣勢如虹，兩度破了對手發球局，30分鐘就收下一盤勝利，不過第二盤台捷組合發球面臨很大考驗，第一個發球局史崔可娃就遭到破發，而這一盤台捷聯軍三度遭到破發，加上捷克對手都強勢保發，謝淑薇/史崔可娃只能無奈讓出這盤。

比賽過程中教練保羅不斷提醒謝淑薇/史崔可娃持續保持她們比賽中做得不錯的部分，謝淑薇也建議可以打得更有耐心點，決勝搶十機會之神又站在謝淑薇/史崔可娃這邊，曾取得3分領先，儘管一度被對手追到只差1分，台捷聯軍還是沉住氣拚每一球，最算在這場1小時又18分鐘的比賽留住勝果。

對於在搶十局找回狀態，謝淑薇指出：「主要是團隊合作，今天我們每一球都很拚，謝謝搭檔在我旁邊支援，也謝謝現場球迷在我們遇到危機時仍為大聲加油。」史崔可娃則說，她和淑薇幫助彼此，搶十局也拋開前面的不順專注於比賽，才能要回比賽。

(中時電子報)