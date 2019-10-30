「車界女神」廖盈婷的全新汽車節目《WIN WIN跨界大贏家》即將在本周末開播，之所以重返電視頻道，廖盈婷說粉絲支持絕對是最大的原因之一。尤其上周她受邀參加經典老車的萬聖節車聚，卻被粉絲硬拱上台宣傳新節目，讓她感動不已。

「他們本來告訴我，只是去幫忙頒獎，沒想到不但被CUE上台，後來整晚都在台上，樓歪了一整晚，」廖盈婷說，粉絲們甚至連新節目的宣傳看板都替她做好，還一起用手機秀出已經替臉書粉專按讚的「證據」，變成在熱鬧的夜市開起了粉絲會，讓配角變主角的廖盈婷感動的說：「被這樣『設計』，我覺得很可以！」

廖盈婷參加車聚，沒想到把夜市變成了個人粉絲會。（車友提供）

廖盈婷說，粉絲的熱情是她製作節目的動力，也透露這次重返電視頻道，有媒體報導她向前東家的汽車節目主持人「嗆聲」，特別澄清說：「其實我完全不是那個意思，上周看到報導隔天也打電話跟當事人說明過了。」

廖盈婷表示，電視台有更多的汽車節目，良性競爭也是車迷的福音，可以獲得更豐富的汽車資訊。倒是這次復出螢光幕，意外獲得不少代言邀約，甚至有喜歡的洗衣機品牌，讓廖婷盈直呼：「原來我真的很『跨界』，節目名稱還真的是取對了！」

廖盈婷參加經典老車車聚。（車友阿德提供／李弘斌傳真）

粉絲爭先給廖盈婷看手機，證明已經在臉書粉專打卡。（車友阿德提供／李弘斌傳真）

(中時電子報)