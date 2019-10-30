輕颱麥德姆預測路徑。（圖/氣象局）

秋意濃！今（30日）受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，宜蘭、花連整天有雨，北部、東北部偏濕涼，中南部日夜溫差大。另今日沙塵暴襲台，中部以北空品拉橘色警報。中央氣象局表示，原位於南沙島海面之熱帶性低氣壓，已於今凌晨2時發展為輕度颱風第22號颱風麥德姆，以每小時17公里速度，向西進行。主要是改變風向，將帶進東邊水氣，宜花明天雨勢較多，會有局部大雨發生。

今天其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；台灣東北部及東部地區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

中央氣象局表示，原位於南沙島海面之熱帶性低氣壓，已於今凌晨2時發展為輕度颱風第22號颱風麥德姆（國際命名：ＭＡＴＭＯ）以每小時17公里速度，向西進行。目前距離鵝鑾鼻西南方約1300公里海面上，未來將朝西行進，對臺灣無直接影響。不過，受麥德姆影響，風向改變後帶來東邊水氣，其中宜蘭、花蓮今天感受雨會更多，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

今日台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８到９級強陣風，請注意。氣溫方面，今日低溫方面，全台約20至23度；白天高溫方面，北部及宜蘭、花蓮約24至26度，其他地區約28至30度，中南部請注意日夜溫差。

紫外線方面，今天基隆市達「低量級」；台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣市、苗栗縣、花蓮縣、台東縣及連江縣達「中量級」；其他縣市均為「高量級」。

值得注意的是，入秋首波沙塵暴襲台，清晨將隨東北風南下影響台灣，午後逐漸影響至中南部地區。據環保署空氣品質預報，今日花東為「良好」等級；宜蘭為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及離島為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)