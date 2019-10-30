CTWANT 封面故事》直擊！周湯豪夜夜夜戰有凍頭 趕攤會女友

周湯豪憑著在YouTube突破1億點擊率的神曲〈帥到分手〉，攀上事業高峰。近日結束宣傳期的他，休閒生活也是行程滿滿，白天當個乖兒子陪媽媽比莉血拚用餐，晚上則經常與友人相約夜店同歡，甚至一晚連趕數攤，可說夜夜夜戰，而和他傳過訂婚消息的「雀斑小姐」，更被本刊直擊從周湯豪的工作室離開！看來周湯豪把友情、親情和感情全都顧牢牢！

10月18日晚間8點45分，周湯豪結束育達高職的校園演唱會後，搭乘一輛休旅車前往台北市大安區，在他的工作室附近下車。直到隔天下午1點50分，周湯豪才走出門口，與一名女子幾番耳語叮嚀，接著目送對方拉著行李走到巷口搭車離去。本刊記者原以為周湯豪有了新戀情，但仔細比對後，發覺該女子竟是曾和他傳過訂婚消息的網紅「雀斑小姐」。

雀斑小姐離開工作室不到1分鐘，周湯豪緊接著出門，身上穿的和前晚一模一樣，全身包得密密實實。期間他頻頻脫下口罩猛打噴嚏，感覺相當虛弱，前一夜應是在工作室奮戰多時，才會如此疲累。

從工作室返家後，周湯豪休息到晚上7點多時，又變身一尾活龍出門趴趴走，一身時尚裝扮的他，獨自前往台北市通化街的酒吧。3個小時後，周湯豪和饒舌歌手婁峻碩一同離開，兩人邊走邊聊，步行至周湯豪工作室所在的大樓。直到凌晨2點，兩人才出門搭計程車，前往信義區的知名夜店，與稍早在通化街酒吧同歡的友人會合。

過了大約半小時，周湯豪和一票友人走出夜店，他與婁峻碩搭程計程車離開，回到自家附近的便利商店，邊聊邊嗑超商的食物，這一聊又是1個多小時，直到凌晨4點多才各自回家休息。兄弟倆天南地北聊個沒完，顯然私交很不錯，體力也很驚人。

其實早在10月10日，本刊也曾直擊周湯豪的過人精力，他在陪母親比莉逛街3小時後，回家換裝打扮又再獨自出門，前往10月19日他現身的通化街酒吧。期間周湯豪騎著友人的單車，在附近繞了一圈便回到店內，不久又和兩名女子一同上了友人的賓士車；一行人離開酒吧後，竟直奔基隆市七堵去接朋友，顯見他對朋友非常重視。朋友上車後，賓士車便原路折返回酒吧，眾人直到清晨五點才解散，周湯豪獨自回返家休息。

隔天，周湯豪於晚間7點外出，前往饒舌團體「CHING G SQUAD」的發片派對，並和友人到大安區一家餐酒館用餐。吃完飯後，一行人在門口聊得眉飛色舞，接著徒步走進一家SPA館紓壓，經過約兩個半小時，眾人在凌晨一點半轉戰到通化街的酒吧續攤，到凌晨兩點半才各自返家休息。（未完）（娛樂組）（本文、圖經CTWANT授權使用）

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(中時電子報)