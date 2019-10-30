CTWANT 政壇內幕》郭董戒不掉的政治癮！ 大選情未了改攻立院

2020總統大選民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜直球對決已然成形，然而郭、柯、王三人私下動作仍未稍歇，近日政壇傳出放棄總統選局的鴻海集團創辦人郭台銘（郭董），恐怕轉戰立法委員，負起母雞之責領銜老虎軍團（郭家軍）開疆闢土。

郭董是否搶占國會龍頭外界不得而知，一旦他進軍國會，結合王系人馬、柯文哲的台灣民眾黨和無黨籍等成員聯盟，甚至拉攏國、民兩黨友郭立委，其影響力足以撼動政壇半邊天，的確不容小覷。

有著商場梟雄特質的郭董言論和舉止都嗆辣，一度被形容是「台灣川普」，先前他有意角逐2020總統大選，其在中國大陸所建立的企業帝國與利益規模受到高度檢視、質疑，雖然最後郭董宣布放棄參與，讓國、民兩黨參選人鬆了一口氣，如今卻又傳出郭董可能披上戰袍，這次的戰場直指立法院。

一名藍營人士觀察指出，郭董自從宣布與國民黨割席斷義，退出總統選舉後，為了持續政治「餘溫」，接續在全台各地舉辦感恩之旅，10月20日在高雄與前立法院長王金平同台，王金平雖已在2020年選戰中出局，但他在國會30、40年所培養的地方勢力及立委不可忽視；郭、柯兩人頻頻暗送秋波，郭董除了拉抬郭家軍、台灣民眾黨新北市立委提名人李縉穎，同時表示與柯文哲關係友好，一兼二顧。

這名入士進一步表示，郭董個性好強好鬥，自然不願屈居人下，雖然他婉拒了列入台灣民眾黨不區分立委第一名，但並不排除在11月22日登記參選立委的可能性，因為郭家軍缺乏指標性母雞，郭若參選可以充當「箭頭」領軍，拓展立院版圖。

對於郭台銘的可能參選，郭台銘幕僚表示，選舉將到，謠言四起，地方人士純屬猜測，目前無此規劃。（未完）（記者／管衛民）（本文、圖經CTWANT授權使用）

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(中時電子報)