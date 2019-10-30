每逢國際賽事，除了精彩的比賽之外，賭盤、運彩等投注的輸贏也是許多人關心的重點之一。4年前的第一屆12強棒球賽，當時台灣運彩的銷售金額高達6億元。

台灣運彩公司預計在開賽前兩天（11月1日）開出賠率，並會依照投注人數與對戰組合，隨時調整賠率。台灣運彩公司樂觀判斷，有中華隊的比賽一定會湧入許多「愛國投注」，以今年台灣的棒球熱度，本屆十二強賽運動彩券的銷售額絕對會高於上屆，「如果中華隊順利進入複賽，也會大量提升買氣。」

本刊調查，雖然國際賭盤目前還沒有看見12強比賽的投注項目，不過，台灣運彩公司一旦開出賠率，各地下賭盤就會陸續上場。南部一家地下投注站分析，「本屆中華隊奪冠的賠率，應該會比上屆的1比8略低一些。而地下投注的規模，通常會是運彩銷售規模的翻倍以上，本屆絕對會超過12億元，連同運彩賭金加起來，一定不只20億元。」

據了解，地下賭盤多半看好這次中華隊的「賭市」，對中華隊的名次卻持保留態度，幾家地下投注公司私下做了一個假排名，認為本屆12強奪冠的機率依次是日本、美國、韓國、古巴、墨西哥、中華隊。也就是說，或許中華隊進入複賽不是問題，但要爭取更好的成績，甚至直接拿到東奧門票，還是要靠點運氣。（未完）（記者／劉頤、王若）（本文、圖經CTWANT授權使用）

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(中時電子報)