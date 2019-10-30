CTWANT 一周一砲》「鹿胎盤」吃完癌指數降到零？ 傳李亞萍砸大錢救女

立委余天二女兒余苑綺日前直腸癌復發，癌細胞已擴散到肝、肺，讓余家上下擔憂與心疼，外傳余苑綺的母親李亞萍在女兒罹癌後，曾砸下百萬買直銷商「力匯公司」的「Purtier鹿胎盤素」，由於該產品對外宣稱可抗老化、治療癌症、因此演藝圈內如徐乃麟、郭美珠、高國華等人都曾購買或服用過產品，但卻有人服用後全身長滿紅斑，直斥產品有問題。

10月23日上午，本刊記者來到台北市衡陽路的「力匯公司」，高檔華麗的門面，外頭停滿整排名車，許多穿著華麗套裝、西裝革履的男男女女，看起來非富即貴，每個人胸前都別有1枚「力匯公司」的胸章。

究竟「Purtier鹿胎盤素」有什麼神奇魅力，讓演藝圈及政商名流前仆後繼、砸大錢爭相購買？本刊隨機搭訕了一位會員阿香姊，她驕傲的說，鹿胎盤起初由新加坡力匯公司在2008年引進台灣，解決了許多富豪、貴婦必須遠渡重洋注射胎盤素的困擾，阿香姊甚至強調「鹿胎盤可以讓再生細胞自行攻擊癌細胞。」

結果這種毫無醫學根據的說詞，卻吸引上萬人趨之若鶩，並投入此產品的銷售，成為「下線」，令人感到匪夷所思，但若家中有人重病，想要以錢換命，而病急亂投醫，則可以讓人理解，據傳李亞萍就是為了愛女余苑綺的病情而砸下大錢。

近日因癌細胞擴散到肝、肺的余苑綺，2014年直腸癌第3期抗癌成功後，外傳余家即花了百萬元買了鹿胎盤素療程，目的就是為了防止余苑綺癌細胞擴散、維持余苑綺體力，但顯然成了一場空。

針對外界諸多指控，本刊致電「力匯公司」，一位自稱是公司員工叫做「馬丁」的男子回應指稱：「產品絕對是由紐西蘭進口，如果客戶發現產品包裝不良、膠囊有破損，可以拿回公司做更換」；至於鹿胎盤素產品遭指服用後全身有紅疹、皰疹等反應，他說：「每個人對產品的反應都不太一樣。」但他對於公司人員向客戶辯稱這是「正常現象」一事，馬丁卻避而不答。

本刊另詢問為何會在產品說明大會上宣傳鹿胎盤素膠囊具療效一事，馬丁則避重就輕說，「鹿胎盤素是食品」且支吾其辭，只強調會把問題往上呈報，但直至截稿前都沒有任何回應。（未完）（記者／陳昭文）（本文、圖經CTWANT授權使用）

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(中時電子報)