美國海軍與陸戰隊近期正積極行動，讓美軍十餘艘兩棲攻擊艦可以盡快部署最新式F-35B垂直起降戰機，這能使得兩棲攻擊艦發揮輕航母功能，補足目前美國航母不足的窘境。不過這個想法有個不小的問題：F-35B系統太先進了，美國現役的兩棲攻擊艦無法接收它傳送的數據。

據《國家利益》報導，F-35是配備強大傳感器的5代戰機，它的裝備產生大量數據，可以協助友軍對敵進行監控、追踪或瞄準。而目前美陸戰隊現役10艘胡蜂級(Wasp)與2艘美國級(America)還是屬於第3代艦艇，只能接收與處理少部份由F-35傳來的數據。

這種問題會降低輕航母的戰力，前美軍陸戰隊遠征指揮官少將科夫曼(David Coffman)曾說，不能把陸戰隊航空部隊降級到第3代或第4代，而應該把陸戰隊的航空與地面部隊升級到第5代，因此如何在第3代船艦應用第5代技術，這個問題必須解決。

報導說，美國號(USS America)兩棲攻擊艦2019年在太平洋地區航行時，載有至少13架F-35B戰機。以美國現有至少10艘兩棲攻擊艦而論，每架可以搭載20架以上的F-35B，加上現有10架尼米茲級航母，總共有至少20架可部署F-35戰機的航空母艦。但是，做為輕航母的兩棲攻擊艦，其數據和命令控制系統與F-35之間的數位代差顯然會大幅影響戰力，為了繞過兩棲攻擊艦的舊式數據系統問題，陸戰隊正在試驗一種更靈活的指揮和控制方法。

報導認為，美陸戰隊的聖安東尼奧(San Antonio)級兩棲登陸艦雖然缺乏黃蜂級和美國級的大型甲板與艦體，但有較先進的指揮控制系統，因此可以運用兩棲登陸艦做為控制F-35B的平台。

有一艘兩棲登陸艦──可能是部署在日本的新奧爾良號(USS New Orleans)──在 2019年末陪同美國號兩棲攻擊艦進行搭載13架F-35B的巡航任務時，在訓練過程中協助操控F-35B戰機。證明兩棲登陸艦可以作為輕航母戰鬥群的指揮平台，幫助解決F-35戰機與輕航母間的數據搭配問題。

未來海軍陸戰隊可能會使用無人機來收集或中繼F-35的數據。陸戰隊希望從2026年開始在攻擊艦上部署新的第5類無人機，它可以從F-35接收並導引數據回傳給艦艇或地面部隊。不過配置第5類無人機計劃遇到了一些預算上的麻煩，目前還缺乏經費建造無人機來補足這個數據鏈傳輸節點。

(中時電子報)