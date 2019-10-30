起初花生被擠碎成2片，落入右支氣管中，使右肺塌陷。（圖/摘自中天新聞）

3歲女童吃花生卡氣管 腦缺氧搶救變植物人 （影/中天新聞）

家長讓小朋友吃花生時真的要很小心！高雄市一名3歲女童吃花生時，一不小心花生掉到氣管裡面，小朋友當場呼吸困難，臉色發黑，送到醫院時就已經失去呼吸心跳，醫師緊急插管急救，急救後仍成植物人昏迷。醫師提醒，餵食幼童花生，應盡量剪碎壓爛。

高雄長庚兒科加護病房主治醫師徐美欣說，醫院收治的3歲女童，她因為氣管吃花生噎住後剛好整個塞住，雖然家長在家有先做初步急救，但仍無法成功將花生排除，送到院時已情況不樂觀。

兒科加護病房主任郭玄章表示，3歲女童吃花生，卻意外卡在氣管引發呼吸困難、心肺功能停止等症狀，經過醫院緊急插管後一度讓她能再度呼吸。但是，由於花生被擠碎成2片，落入右支氣管中，使右肺塌陷，經過治療後又因為花生碎片導致左肺塌陷，最後雖然成功將花生取出，女童卻因腦部缺氧太久，搶救回來還是仍呈現植物人狀態。

醫師提醒，由於幼兒吞嚥與咀嚼功能不完整，使異物卡在氣管的機會較高。容易引起異物梗塞的食物，包括果凍、含骨頭的肉類、有籽的水果。讓幼童吃的食物都應壓碎切細，要求兒童不要邊玩邊吃，而且要細嚼慢嚥。若孩子吞食異物，可用哈姆立克法做初步處理，處理未果則緊急就醫。

(中時電子報)