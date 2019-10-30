英國下議院今晚通過提前大選，執政黨寄望贏回多數席次，解決脫歐難題，不過選舉期間適逢歐盟領導階層換人，屆時歐英關係是否會擦出新火花也將增添選戰話題。

英國下議院今天以438票對20票通過首相強生（Boris Johnson）的提前大選法案，接下來如果上議院也通過提前大選法案，英國將在12月12日舉行大選，這將是英國近一世紀來首次在12月舉行大選。英國上次於12月舉行大選是在1923年。

英國2017及今年12月的提前選舉都與脫歐有關，歐盟對脫歐的看法也在英國國內造成效應；2017年選戰進入倒數一個月之際，當時的首相梅伊（Theresa May）抨擊歐盟試圖影響大選，引發倫敦與布魯塞爾針鋒相對。

當時因有歐洲媒體報導英國脫歐分手費傳出將從600億歐元（約1.9兆台幣）大幅提高至1000億歐元（約3.2兆台幣），且歐盟談判人員警告英國不要妄想可以無痛脫歐，似乎暗示英國民眾脫歐的代價昂貴。

梅伊抨擊歐盟，直指布魯塞爾有些人想要脫歐談判失敗，「威脅」英國意圖影響大選結果，且歐洲媒體「歪曲」英國的談判立場。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）隨後回擊，指如果對話變得情緒用事，將使得脫歐談判變得困難，不應停留在口舌之爭。

距離2017年6月英國提前大選大約兩年半時間，英國又發動提前選舉，而就在今晚英國下議院通過提前大選法案的數小時前，圖斯克在推特上宣布，歐盟正式同意將英國脫歐期限延後3個月至明年1月31日，但隨即警告這「這可能是最後一次，請善用這次延期」。

圖斯克此言顯示歐方對已3度延後脫歐耐心漸失，而新任的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在12月前將陸續上任，英國大選期間遇上歐盟更換領導人，歐盟新團隊立場更硬或更軟都十分重要。

此外，這次率領執政保守黨的強生口才更鋒利，屆時歐英關係是否會擦出新火花將增添選戰話題。

(中央社)