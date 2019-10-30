美國之音今天報導，美國聯邦眾議院外交委員會計畫審議《台北法案》，強化台灣的盟邦國際地位，進一步鞏固美台關係。

《台北法案》（TAIPE Act）是《台灣盟邦國際保障與強化倡議》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act)的英文縮寫，10月18日由眾議員柯提斯（John Curtis）在眾議院提出，共同發起人有眾院外交委員會資深議員麥克考（Michael McCaul）、眾院台灣連線共同主席巴拉特（Mario Diaz-Balart）和西爾斯（Albio Sires）以及眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）。眾院外交委員會計畫10月30日對議案進行審議。

柯提斯眾議員10月23日在聽證會上說，中國積極利用自身影響力，對台灣邦交國進行恫嚇，迫使其斷絕與台灣的邦交。他希望《台北法案》能幫助提升各國政府對台灣的民主承認。

外交方面，得到兩黨議員支持的《台北法案》要求美國政府向對台灣採取敵對行動的任何國家政府實施外交等制裁措施，包括減少與這些國家政府的「經濟、安全和外交交往」，支持台灣加強與世界各國的正式外交關係和非正式夥伴關係，對與台灣明顯提升或改善關係的國家增加經濟、安全和外交接觸；法案呼籲美國幫助台灣成為沒有國家地位要求的國際組織，並以觀察員身份參加其他的國際組織。法案鼓勵美國高級官員依據《台灣旅行法案》的要求訪問台灣。

防務方面，法案援引去年通過的《亞洲再保證倡議法案》（The Asia Reassurance Initiative Act）的內容說，美國應該支援美台之間的經濟、政治和安全關係。美國總統應該定期向台灣轉交防務裝備，用以應對來自中國的現存和未來可能構成的威脅，支持台灣軍隊發展機動、可生存與合算的防務能力。

經濟方面，《台北法案》同時要求美國政府與台灣進行雙邊貿易談判，並簽署自由貿易協定，維護美國勞工和出口商的利益。

據報導，眾院外交委員會計畫10月30日審議的《台北法案》與參議院外交關係委員會10月25日通過的版本類似。如果兩個版本均能在參議院和眾議院通過，就將進行整合，再送交總統簽字。

(中時 )