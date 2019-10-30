美國之音今天引述路透29日華府報導，美國政府一名官員稱美中第一階段貿易協定可能無法如期於下月在智利簽署，但這並不意味著協議正在瓦解。

美國總統川普和大陸國家主席習近平都將於11月中旬前往智利參加亞太經合會議（APEC）峰會。雙方計畫在會上簽署「第一階段協定」，但具體日期仍未確定。

這位官員說：「如果沒有在智利簽署協定，並不意味著協定就此瓦解。這只表明它還沒有準備好。我們的目標是在智利簽署，但有時第一階段貿易協定的文本可能還沒準備好。目前進展良好，我們希望能在智利簽署。」

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）此前曾表示，兩國談判代表正在努力確定第一階段貿易協定的文本，以供雙方領導人下個月簽署。白宮經濟顧問拉里·庫德洛（Larry Kudlow）也表示第一階段協議進展順利。

美國總統川普星期一也說，他預計會與大陸提前簽署第一階段貿易協定，但是沒有作出進一步具體說明。對此，中方也承認美中在部分協定磋商上取得了實質進展，並且確認部分文本的技術性磋商已經完成。

但這位美國政府官員的言論提出了一種可能性，即「第一階段協議」可能無法在亞太經合會議峰會前最後敲定。

(中時 )