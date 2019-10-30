前台東市長陳建閣創立瑞傑國際地產公司，以投資泰國不動產投資，前2年投資保證獲利10％，並找正妹業務拉攬客吸金逾4億元，檢調昨天搜索14處，約談陳建閣及瑞傑負責人、北聯幫幫主王際平9人到案，訊後依違反銀行法聲押禁見王際平，另陳建閣以50萬元交保。

另集團投資顧問、本土劇反派角色藝人「成潤」（本名陳伯偉）30萬元交保、正妹女業務李怡君20萬元交保、董監事楊燕婷10萬元交保、侯逸芸10萬元交保、吳姓女子10萬元交保。

檢調接獲檢舉，指瑞傑自2016年開始，瑞傑國際地產團隊在泰國春武里府，投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，東部經濟走廊樞紐中心，是在地及國際專業領域菁英匯聚處，鎖定中高階外派人才的租屋需求，租金投報率為台灣的200％，但建案興建不久便停工，投資人血本無歸，受害人粗估超過200人。

(中時 )