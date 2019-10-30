歐陽娜娜曾和富二代綦美合（右）、王文也（中）是閨密，卻因陳飛宇反目。(圖／翻攝自微博)

日前張書豪疑似手滑，公開認愛歐陽妮妮又秒刪文，讓人霧裡看花，不過此舉也意外洩密歐陽娜娜已有男友，對象還是大陸新生代鮮肉男神、名導陳凱歌的兒子陳飛宇，其實，兩人多次傳緋聞，但都沒有對外「官宣」，只能偷偷交往。

張書豪曬出和歐陽娣娣的對話截圖中，娣娣祝他生日快樂之餘，還說了一句「等我交到男朋友，我們三個跟各自男朋友，帶著媽媽出去玩」，就被發現藏有玄機，網友猜測不僅歐陽妮妮在戀愛，連歐陽娜娜也正熱戀中，男方是和她緋聞傳了多時的名導陳凱歌的兒子陳飛宇。

據《鏡週刊》報導，歐陽娜娜去年18歲生日後，正式擺脫父親的「禁愛令」，追了她超過2年的陳飛宇，靠關懷和溫柔呵護，成功擄獲芳心，兩人是在3年前合作電影《秘果》熟識，陳飛宇當時就被女方的電力給迷倒，常常投射愛的眼神，禮物鮮花、關懷呵護攻勢不斷，直到去年男方在節目自彈自唱了一首約翰梅爾的歌，被問到為何要選這首歌？他直接回：「因為這是我最喜歡的女生的偶像的歌！」間接向娜娜告白，也讓她很是心動。

歐陽娜娜外型清純、又有過人音樂才華，出道以來緋聞不斷。(圖／本報系資料照)

今年下半年，兩人戀情越傳越烈，頻被抓包帶情侶用品，「飛娜」CP儼然已坐實。而陳飛宇外型帥氣、爸爸又有勢力，吸引不少有錢女孩喜愛，就有一個爸爸是身家超過5百億的耀萊集團董事長綦建虹女兒綦美合，曾對他有好感，頻頻示好還請歐陽娜娜幫忙拉攏，無奈男方眼裡只有歐陽娜娜，完全不理綦美合，讓她氣到聯合閨密將歐陽娜娜踢出姊妹團，姊妹還幫忙在IG罵她「嘴上還尼瑪說幫忙，臥槽真是噁心死我了」、「Bitch」等，一群白富美在網路集體霸凌她。

(中時電子報)