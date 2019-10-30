女星陳孝萱2005年與製作人詹仁雄結婚，兩人婚後育有一子「鐵弟」，不過這段婚姻僅維持兩年宣告結束，而單身12年的她傳出有護花使者出現，對象是知名「丸角自轉生活咖啡」及「丸角後院」的老闆柳建名。

根據《鏡週刊》報導，陳孝萱之前被爆料有名小十幾歲的男性追求，不過近日被直擊身邊早有護花使者，陳孝萱日前返回東區住處後，就見柳建名牽著狗出來散步，經比對就是陳孝萱身邊常出現的狗兒，柳建名遛完狗不僅返回陳孝萱住的樓層，連買的晚餐都不只一人份，所有跡象都曝露「陳孝萱家有男主人進駐」的氛圍，此外晚上陳孝萱不僅緊勾柳建名漫步街頭，返家時柳建名更在臉頰獻上一吻，種種跡象都透露出陳孝萱沉浸幸福當中。

雖然柳建名經營的咖啡店及住家都在基隆，但常來回奔波只為與陳孝萱見面，更被拍到擁有鑰匙能自由進出陳孝萱家，因此被推測似乎早過著「類同居」的生活。

(中時電子報)