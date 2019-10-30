國民黨總統參選人韓國瑜，因草根作風與親民形象獲廣大基層支持，更有不少庶民將韓視為翻轉權貴的希望。網友分享，自己每天忙於工作，直到午夜時分才能趕赴醫院看獨自化療的家人，卻見家人連化療都不忘穿「庶民選總統 總統選庶民」挺韓衣，讓他大喊：「我們把希望都寄託您！努力的活下去。」

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「庶民，忙著賺一口飯錢。一直到午夜時分，才能趕赴醫院去看獨自化療的親人。實在是很無奈的心情。世道很差，沒工作沒飯吃。但是，看到照片中的親人，連化療都不忘穿，『庶民選總統 總統選庶民』。趴著睡著了。」

發文網友感性大喊：「感動了，眼眶濕。不捨。『等一個人韓國瑜』，我們把希望都寄託您！努力的活下去，就為了，2020-01-11投下勝利的一票！中華民國萬歲！台灣庶民加油！」

文章一出，獲得近2000個讚與近300則留言。網友紛紛回應：「祝您家人早日康復！您辛苦了，幫您打氣加油喔」、「相信一切都會好轉，國家正一步步往好的正面的方向前進，加油！」「加油，我們為了自己的生活跟下一代再等待一個人，不像有些做官的，領著我們的錢盡說一些幹話」、「版主加油，辛苦你了，你的親人一定會渡過難關」、「真的是庶民，只為了為了賺一口飯錢，所以庶民選總統總統選庶民。加油！」

(中時電子報)