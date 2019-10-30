國民黨總統參選人韓國瑜再向高雄告假後動作頻頻，從南向北展開土地傾聽之旅，到各地接觸在地的聲音，並同時拋出政見、議題；對此，前國民黨黨員李正皓在政論節目上表示，韓國瑜多次嘗試出招，而這次他的「寶刀」真的出鞘了！

李正皓表示，要看出韓國瑜拋出的政見是「真傻」還是「裝傻」，從一個地方可以看出來，那就是如果隔天是「國政善後團」張善政出來講話，那麼韓就是「真傻」；而如果是發人團出來，而且把韓國瑜的議題再加碼，那麼這就是在「裝傻」，這是韓團隊「設定的戰略」！

韓國瑜在28日說出「民進黨過得好不好，看外表就知道，例如蔡英文總統外型就白白胖胖的」等話，引起全台熱議，而隔日韓國瑜競選團隊葉元之竟跳出來「加碼」，表示韓國瑜的意思是講那些「吃肥肥、穿水水、坐領薪水的那些所謂的民進黨高官們！」李正皓表示，發言人完全沒有出來道歉，表示這議題完全就在韓陣營的設定範圍之內！

李正皓認為，這很清楚，如果韓國瑜沒把話說清楚、球打歪了，一定是張善政第一個出來善後；而現在卻是葉元之跳出來，葉元之在團隊中一直都擔任著砲火的工作，這時候發言人出來，就表示韓國瑜團隊真的「出刀了」！

(中時電子報)