北加州舊金山灣區以北的金凱德（Kincade）野火發生至今，焚毀7萬4000英畝土地，被要求撤離人數近20萬，歷經停電戶數近百萬。州長紐松重責PG&E電力公司失能並下令調查。

金凱德大火發生至今一週，焚毀土地約2個舊金山市區那麼大的面積。加州州長紐松（Gavin Newsom）發布新聞稿指出，公共電力事業必需穩定可靠，下令要求對太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）的斷電行為展開調查，施予新的法規約束。

紐松兩天前宣布加州為緊急區域，動員所有可用資源救援火災，他向媒體重話批判：「不可接受的結果來自於PG&E的貪婪與失能管理。」

火災、煙塵、不確定的斷電突襲，是近日北加州的寫照。

舊金山灣區以北經歷停電的用戶包括商業機構、學校和民宅，加州大學柏克萊分校是停課學校之一。

儘管電力陸續恢復，PG&E表示，並非長久，一旦天氣出現警戒風力，仍有危機，過去一週官網一直有區域性斷電的消息發布。

氣候危險的因素，迫使PG&E關掉電源，以避免引發北加州更多的野火，即使斷電，金凱德大火焚燒酒鄉索諾馬，地點與2018年燒毀天堂鎮造成86人身亡的坎普大火（Camp Fire）距離很近。

PG&E的執行長強森（Bill Johnson）上週四為公司的「溝通不到位」道歉，並表示沒有妥善準備因應，但仍堅持季節性的危險天氣，是造成必須進行安全性斷電的原因。

PG&E的設備被指為引發多起森林火災的主因，信使新聞（Mercury News）引述史丹佛大學天氣與能源政策主任瓦拉（Michael Wara）的話：「在這種情形下，部分斷電是必要的，但很難有清楚的答案，到底電力公司大規模的斷電是否必要。」

PG&E為私人公司掌管民生能源與用電，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，PG&E的管理需要改革，目前包括政府接管或者改由投資人持有的提案，PG&E都拒絕。

(中央社)