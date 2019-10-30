總統大選進入倒數，多份民調都顯示，尋求連任的總統蔡英文仍領先國民黨總統參選人韓國瑜。對此，國民黨中評委何鴻榮認為，韓國瑜要擊敗蔡英文有三招，目前只用「莫忘世上苦人多」與「韓粉」兩招，還有第三招沒發揮，也就是「黨內團結與國政顧問團」，他說這個也剛好是國民黨傳統強項。

韓國瑜宣布參選總統後，一言一行成為外界檢視對象，民調因而出現波動。去年韓曾靠著「韓流」成功將高雄由綠地變藍天，國民黨也在九合一選舉大勝。韓國瑜挑戰總統大位，能否再創奇蹟成焦點！據中評社報導，韓勝選三招，還有一招未出，論斷蔡會贏還言之過早。

何鴻榮指出，韓國瑜打出的第一招是「莫忘世上苦人多」，他認為選到最後，基層派會比上層穿西裝的立場更堅定，且不容易改變。第二招則為韓粉。何鴻榮說第三招為黨內團結以及國政顧問團。他說這兩招算是國民黨的強項，國政團要負責提供韓完整的政策及配套，所以未來韓政策論述的完整、周延，以及未來的辯論會很重要。至於黨內團結，何鴻榮說，一半靠韓國瑜自己，另一半靠黨主席吳敦義。

何鴻榮說韓國瑜要動員基層很容易，但韓不是黨內宮廷文化培養出來的，要找菁英助陣得靠吳敦義幫忙。他認為目前地方勢力倒向韓，吳也指派曾永權整合輔選系統，藍營最壞的情況已過，可預期漸入佳境。

(中時電子報)