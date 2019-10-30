國民黨總統候選人韓國瑜近日接連舉辦了2場青年座談會，邀請最不喜歡他的青年族群坐下來敞開心胸談政策、論選情，韓昨晚出席彰化的座談會，被問及「中華文化傳承」問題，韓對此提出了四點訴求。此外，在較為敏感的兩岸和平協議議題上，韓僅回答說，「未來會有完整的論述」。

這場彰化場青年論壇是韓國瑜請假投入大選後第3場青年座談，第1場在台南、第2場在台北。此次論壇由知名主持人侯昌明主持，青年則聚焦在兩岸和平協議、重啟核四、課綱修訂等問題，也有青年問韓帶職參選的爭議。另外，在較為敏感的兩岸和平協議議題上，韓僅回答說，「未來會有完整的論述」。

據港媒《中評社》報導，大家看問題應站在更高的角度看，好比站在平地和巨人的肩膀看事情，會發現事情的更多，他也提出四個願景，中華民國生死保衛戰的第一個價值，捍衛「中華民國」、第二「熱愛中華文化」、第三「堅持自由民主」、第四「勿忘世上苦人多」，到底誰的力量大，誰的影響力大？希望大家從這方向去思考。

韓國瑜最後也說，「他不給年輕朋友答案，但為什麼他要堅定這樣的價值？因為，這是最能保護台澎金馬2300萬人，最重要的財產」。

(中時電子報)