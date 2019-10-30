中央氣象局今（30）日表示，受東北風增強、水氣變多影響，今明兩天的天氣跟昨天差不多，北部及東部地區，白天高溫約在24至26度，中南部地區因東北風影響不大，高溫可達29至31度。不過，氣象局已針對基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地發布大雨特報，提醒民眾要注意大雨發生的機率。

氣象預報員官欣平解釋，只要是東北風，下雨一律偏北部、東部，中南半部不受影響，未來七天跟今天差不多，偏多雲到晴，注意日夜溫差，高溫一樣可達29-31度，低溫是20-23度。

官欣平表示，降雨在北部、東半部還是有些區別，特別集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭跟花蓮靠近宜蘭這一段，比較偏向整天有雨，特別提醒這些地區最近兩天會有局部大雨或豪雨機會，目前已針對基隆北海岸、大台北山區、宜蘭發布大雨特報；至於北部其他地方，包括桃園、新竹、苗栗狀況會偏向中部地區，降雨情形較少，但仍有短暫雨可能性，台東也是因為遠離花蓮、宜蘭，同樣是短暫雨型式。

官欣平表示，高溫表現上，因為這一波冷空氣沒有很強，冷空氣影響程度偏北，清晨低溫未來幾天都很類似，差不多21-23度，但高溫則因多雲、下雨而有明顯改變，大台北、宜花地區一整天高溫在24-26度，其餘地區像是台東及中南部因為影響不大，落在28-31度。

至於水氣何時變少？官欣平預測要等下月1日及2日，雖然大環境還是東北風但水氣量變少，北部降雨偏向山區，不過因為風向及濕度都從東邊來，偏東側的東半部地區仍有局部短暫雨，整體來說會比30日、31日趨緩。

(中時 )