國民黨總統參選人韓國瑜再向高雄告假後動作頻頻，從南向北展開土地傾聽之旅，到各地接觸在地的聲音，並同時拋出政見、議題；對此，資深媒體人陳揮文認為韓國瑜不應該再「說這些543」，只要把「兩個問題」說清楚，勝選一點都不難！

陳揮文在廣播節目上指出，韓國瑜不應該再去說甚麼「白白胖胖」、再去到處跑廟，那些本來就會投韓的還跑去找他們幹甚麼？韓應該好好的把「你跟蔡總統有什麼不一樣？你跟馬總統有什麼不一樣？」這兩個問題講清楚，能夠證明韓跟這兩個人不一樣就贏了啦！哪有很難？

陳揮文表示，他會投給韓國瑜，但「講錯一樣罵」；而他建議韓不要去談藍綠，否則就會掉到「意識形態」的框架。而陳揮文談到呂秀蓮和親民黨主席宋楚瑜，表示如果呂拿到門票，將會對蔡英文造成相當大的影響，而宋楚瑜出馬的話則是對雙方票源都有動搖，其中又以藍影響多一些。

(中時電子報)