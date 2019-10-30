擔負我國近50年空中運輸以及對地攻擊任務的陸軍航特部UH-1H直升機，在陸軍採購黑鷹直升機後，在去年底已經正式除役，但因為UH-1H直升機對我國戰備與救災貢獻極大，如此無聲的退役引起一片批評聲浪，陸軍決定在今天舉行盛大的除役典禮，並一併舉辦黑鷹直升機全戰備成軍典禮。

過去我國尚未引進AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機前，被稱為老U的UH-1H直升機，同時肩負多種任務，不但要擔任空中運輸，對地掩護攻擊、執行救災救難等複雜任務，甚至後來還將部分移撥給消防署「空中消防隊」〈空中勤務總隊前身〉等，上山下海任務全都包。

陸軍原本有118架UH-1H直升機，酬載能力銳減、導航精度不高、無預警及反制系統、夜視能力不佳等因素，無法遂行夜間支援任務及國土防衛作戰嚴峻戰場，面臨原廠停產、未來零附件籌補困難等，不易維持妥善，因此近年來逐漸太除現役機。

直到去年，黑鷹直升機全數抵台並換訓完成，逐漸取代UH-1H任務，陸軍將部分10餘架堪用的UH-1H直升機翻修後轉送友邦；其餘除役的UH-1H直升機移交空軍與國內各航技修護學校作教學用途。

為了紀念老U對台灣的貢獻，陸軍今天上午在台中新社航特602旅舉辦UH-1H除役紀念活動，屆時預計將有各種直升機的伴飛空中分列式、地面灑水禮等，向UH-1H致敬；另外，陸軍新購的UH-60M黑鷹直升機歷經22個月訓練驗證，已具備「全作戰能力」，因此也一併在今天舉行黑鷹直升機全戰備成軍典禮。

(中時電子報)