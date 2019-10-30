身體的營養全靠血管輸送，若血管病了，就會開始出現手腳冰冷、中風，甚至心肌梗塞等症狀，被稱作「血管肥胖症候群」。且症狀出現時，通常為時已晚、相當嚴重，因此也被稱作「沒有聲音的殺人犯」。

早安健康報導，其實血管出問題時，可以從這5個徵兆得知：

1左手高舉過心臟，如果手指指紋皮膚的顏色，是暗青綠色或深紅色，顯示靜脈壓上升，毛細血管正逐漸死亡或缺氧。

2舌頭頂在上排牙齒，觀察舌下靜脈，如果顏色太暗、周邊血管分布雜亂，或是現蚯蚓般柔軟，有心臟病或中風的可能性很高。

3手掌虎口處突起的部位稱為魚際，若這裡的靜脈血管凸起，表示肺部功能不佳、容易感冒。

4乾拔罐後若有深紅色印記，表示有瘀血，或是因為病症而出血、血液循環不佳。

5黑眼圈嚴重，代表血液循環差，會伴隨身體冰冷、嘴唇發青，表示有貧血、脾胃虛弱等症狀。

同時，可以多吃對血管有益的食物，有助於血液循環、清潔血液。像是大蒜、洋蔥、韭菜和生薑，既溫性又有辣味的食物；紅蘿蔔、番茄、茄子等，顏色鮮艷的蔬菜；以及橄欖油。

(中時電子報)