立法院教育及文化委員會日前審查明年度教育部預算案，因108學年度大學考招制度調整，部分熱門科系的申請入學名額排擠考試分發入學名額，導致爭議不斷。在立法委員林奕華質詢和提案要求下，教育部同意109學年度起將限制大學各系組申請入學名額占比，應趨近該大學整體申請入學管道之平均值。

針對大學各升學管道問題，林奕華表示，10月初她就曾在立法院提出質詢，教育部先前雖對大學各招生管道名額訂定原則性的比例，規定繁星不得超過當年度招生名額的15%、個人申請入學則是45%，但卻放縱各大學得依需求提高申請入學比例，以致有不少科系大幅限縮考試分發名額，讓多元入學不再多元。因此為符合多元入學原有之精神，林奕華在這次立法院預算審查時，提案凍結教育部部分預算，要求教育部進行改善。

在28日的委員會中，教育部允諾109學年度將以「各系宜貼近該校同一管道校平均比率」作為考試分發管道名額的審核原則，且沒有系組有例外。如此才能落實多元入學，避免系組各招生管道產生偏移失衡情況。原本考試分發比例低於10%的系組調整名額請參見表格。

林奕華對此表示，教育部雖然已對調高部分系所考試入學名額比率跨出了一步，但就名額結果仍不盡理想，為了督促教育部能整體檢討包括108課綱上路後的諸多制度配套，教育委員會通過凍結部分經費預算，待教育部進行專案報告，經立法院同意後始得動支。

(中時電子報)